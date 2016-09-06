Директор школы №57 покинул пост после громкого скандала
Москва, 6 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Директор московской школы № 57 Сергей Менделевич после скандала вокруг одного из бывших учителей подал заявление об отставке. Об этом сообщается на странице учебного заведения в социальной сети Facebook.
«Директор школы Сергей Львович Менделевич сегодня утром (6 сентября) подал заявление об уходе с поста директора, которое было подписано в Департаменте образования г. Москвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что исполняющим обязанности руководителя школы назначена Марина Георгиевна Прозорова.
«В настоящий момент идет передача документов и готовится приказ о назначении», — говорится в сообщении.
Напомним, Следственный комитет России (СКР) проводит доследственную проверку в школе № 57 после того, как одного из бывших школьных учителей обвинили в сексуальных домогательствах.