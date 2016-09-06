Симферополь, 6 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Жители нескольких крымских сёл, через которые пройдёт федеральная автотрасса «Таврида», обратились на «горячую линию» правительства Крыма за разъяснениями о процедуре выкупа их земельных участков в связи со строительством дороги. Между тем, жильё и земля этих крымчан не попадают в зону выкупа.

Билибин Иван Яковлевич Крым. Байдаровская долина. 1918

По данным вице-премьера правительства Крыма Ларисы Опанасюк, в населенных пунктах Симферопольского района расклеены объявления о принудительном выкупе земельных участков и расположенных на них строений в связи со строительством трассы «Таврида». «Люди просят разъяснить, какие конкретно дома попадают под снос и какой механизм компенсации?», — заявила Опанасюк на заседании Совета министров Крыма 6 сентября.

По заявлению вице-премьера правительства Крыма Виталия Нахлупина, выкупать землю пытаются мошенники.

«Я хочу предупредить всех жителей Крыма о возможных мошеннических действиях, — цитирует обращение Нахлупина к крымчанам во время заседания Совмина республики информагентство «Крыминформ». — Полоса отвода, по которой будет проходить ось трассы «Таврида», не имеет привязки. Определенные деятели, которые известны мошенническими схемами на территории Российской Федерации, обращаются к жителям с предложением выкупить участки на протяжении 300 метров, хотя полоса отвода будет всего лишь 100 метров, чтобы потом втридорога продать».

Виталий Нахлупин отметил, что выкупом будет заниматься подрядчик строительства трассы — ЗАО «ВАД», именно с этой компанией необходимо будет заключать договор на выкуп имущества тем, кто оказался в зоне отвода земли под строительство дороги.

На заседании Совета министров Крыма Минтрансу республики и муниципалитетам поручили на местах разъяснить жителям ситуацию и довести до каждого информацию о том, как будет проводиться выкуп, и о суммах компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Крыму начнётся строительство федеральной трассы «Таврида», в 2018 её запустят как двухполосную, а к 2020 году достроят ещё две полосы. Трассу от съезда с Керченского моста через Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и до Севастополя будет строить один подрядчик — ЗАО «ВАД». Общая длина трассы составляет 288 километров. Правительство РФ выделит на строительство «Тавриды» более 100 млрд рублей.

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