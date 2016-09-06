Москва, 6 сентября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. России и Саудовской Аравии сейчас крайне выгодно достигнуть соглашения о фиксации уровней добычи, поскольку обе страны сейчас вывели эти уровни к максимальным историческим значениям. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко, комментируя итоги соглашения по нефти между Россией и Саудовской Аравией.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Россия стремительно набирает обороты по добыче нефти, по прогнозам, к началу 2017 года уровень добычи может составить 11 млн баррелей в день, для сравнения: в августе среднесуточные объемы добываемой на российских месторождениях нефти оценивались в 10,71 млн баррелей, при условии, что крупнейший нефтедобытчик ОПЕК Саудовская Аравия добывала лишь 10,69 млн», — отметил он.

Заключение соглашения между Россией и Саудовской Аравией о возможности заморозки объемов добычи по сути действительно имеет огромную силу, поскольку две страны могут попросту «залить» рынок, оказывая тем самым давление на других экспортеров, полагает эксперт. «Южноамериканские экспортеры и Ирак (второй по объемам добычи участник ОПЕК) уже заявили о том, что поддержат решение о заморозке, пока что неопределенность вносит лишь Иран», — подчеркнул он, напомнив, что именно Тегеран «практически сорвал» весеннее соглашение в Дохе.

Эксперт не исключил, что в Алжире к соглашению под давлением России и Саудовской Аравии Ирану присоединиться все же придется. «России и Саудовской Аравии сейчас крайне выгодно достигнуть соглашения о фиксации уровней добычи, поскольку обе страны сейчас вывели уровни к максимальным историческим значениям. С учетом сохраняющегося дисбаланса темпов роста спроса и предложения, текущие уровни будут отвечать спросу и интересам самих экспортеров еще как минимум два года», — говорит аналитик.

Цены на нефть при этом начнут расти, предположил Яковенко. «Рост этот не будет стремительным. В случае реализации позитивного сценария к концу года баррель может подорожать до 65 долларов, к отметке 100 долларов котировки вернутся не ранее чем через 1,5—2 года, да и то при условии, что все стороны будут исполнять условия», — пояснил он.

Сделать это будет тем сложнее, что при достижении уровня 60 долларов за баррель рынок начнет наводнять дорогой американский сланец, поскольку такие уровни цен уже являются достаточно комфортными для его добычи, полагает Яковенко. «Курс доллара сейчас в большей мере зависит от решения Федрезерва относительно уровня ключевой ставки. Пока что все мнения сводятся к тому, что ставка будет поднята уже в IV квартале текущего года, что приведет к его росту и, конечно, негативно скажется на нефти, но сам по себе этот фактор не сможет изменить конъюнктуры нефтяного рынка, где главную роль в определении стоимости барреля все же играет соотношение спроса и предложения», — высказал мнение эксперт.

Что касается рубля, то его привязка к нефти сохранится, а это значит, что в случае достижения соглашения о заморозке в сентябре, к концу 2016 года он начнет укрепляться по мере восстановления цен на энергоносители, считает аналитик. «Скорее всего, к концу года мы увидим уровни вблизи 55 рублей за доллар», — заключил эксперт.

5 сентября Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных действиях для обеспечения стабильности на рынке и устойчивого уровня инвестиций. Заявление было подписано министрами энергетики обеих стран Александром Новаком и Халидом аль-Фалихом. Предполагается, что в сентябре в кулуарах XV международного энергетического форума страны ОПЕК проведут неофициальное совещание, речь на котором пойдет о возобновлении переговоров о заморозке добычи нефти. После подписания соглашения 5 сентября цена на нефть Brent выросла до 49 долларов за баррель.