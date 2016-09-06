Москва, 6 сентября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Ряд норм трудового законодательства РСФСР о работе в праздничные и выходные дни предлагается инкорпорировать в Трудовой кодекс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума (1)

В частности, речь идет об установлении единообразного подхода к учету работы в сверхурочные часы. Законопроект предполагает, что при подсчете сверхурочных часов работа в выходные и нерабочие праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не учитывается. Необходимость такого подхода подтверждена решением Верховного суда РФ, который определил, что «работа в выходные и нерабочие праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже оплачена в двойном размере», отмечают в правительстве.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

Согласно Трудовому кодексу, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам, работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки, получающим оклад — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Законопроект предусматривает, что если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в двойном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

«Предлагаемые законопроектом изменения не ухудшают положения работников в сфере трудовых отношений», — считают в правительстве РФ.