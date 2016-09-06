Варшава, 6 сентября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Палестинский президент Махмуд Аббас заявил, что встреча в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не состоится, передает 6 сентября Reuters.

U.S. Department of State Махмуд Аббас встречается с Беньямином Нетаньяху. 2010

«Президент Путин предложил провести встречу в Москве 9 сентября. Я согласился и должен был выехать в Москву, прямо отсюда», — заявил Махмуд Аббас на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджем Дудой в Варшаве. Махмуд Аббас сказал, что 5 сентября представитель премьер-министра Нетаньяху предложил российской стороне перенести встречу.

Последние израильско-палестинские мирные переговоры проходили в 2014 году.