Красногорск, 6 сентября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Жители и гости Московской области стали чаще посещать региональные пляжи. Так, по сравнению с прошлым годом, посещение водоемов увеличилось почти в 2,5 раза. Тем временем количество нарушений на пляжах в Подмосковье снизилось на 30%, сообщает РИАМО со ссылкой на слова начальника Госадмтехнадзора Татьяну Витушеву.

Сёра Жорж-Пьер. Купальщики в Аньере

«По оценкам территориальных отделов, посещение людьми оборудованных безопасных мест отдыха выросло в 2016 году в сравнении с прошлогодним пляжным сезоном не менее чем в 2,5 раза», — пояснила Витушева, отметив, что в этом году в области появилось 26 новых мест прибрежного отдыха.

Как на новых местах отдыха, так и на проверенных временем пляжах в 2016 году были установлены дополнительные урны и контейнеры для сбора мусора, раздевалки, душевые кабины, биотуалеты, скамейки и шезлонги, а также спортивные и детские площадки.

По мнению Витушевой, именно это стало причиной увеличения притока как местных жителей, так и гостей из иных регионов, в первую очередь, из столицы.

Количество нарушений на пляжах в Подмосковье тем временем снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На оборудованных местах отдыха в прибрежной зоне подмосковных водоемов сотрудниками территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области было выявлено 41 нарушение. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2015 года», — заключила глава ведомства.

Среди основных нарушений специалисты Госадмтехнадзора отмечают: некачественную уборку территорий от мусора и ненадлежащее состояние объектов пляжной инфраструктуры. Больше всего таких нарушений было выявлено в Солнечногорском и Шатурском районах, а также в городских округах Серпухов и Подольск.