Марсель, Франция, 6 сентября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Единственным пострадавшим от лесных пожаров, бушующих во французском департаменте Од, расположенном на юге страны, стал 63-летний Янник Порталь, живший в своем автофургоне посреди сгоревшего леса, сообщает Le Dauphine.

pixabay.com Лесной пожар

«Единственный пострадавший — это я», — отметил 6 сентября Порталь, стоя в шортах, майке и сандалиях на обугленных остатках своего жилого автофургона и мотоцикла.

«Я жил здесь на протяжении 20 лет, в двух километрах от деревни Пазиоль, и вот все сгорело. Это был райский уголок, теперь это пустыня», — добавил он.

После потери своего автофургона Порталь может рассчитывать на получение социального жилья, однако на данный момент поселить его некуда, как отметили в мэрии Пазиоля.

Напомним, распространению огня на юге Франция способствует жаркая погода.