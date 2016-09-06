Вильнюс, 6 сентября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. В Сейме Литвы сегодня, 6 сентября, состоялась инициированная спикером парламента Лоретой Граужинене встреча председателей комитетов Сейма и членов правительства, в ней также приняли участие члены правления Сейма, старосты парламентских фракций. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на совещании были рассмотрены вопросы деятельности Сейма и правительства и программа работ IX (осенней) сессии Сейма.

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«Я обратила внимание участников на то, что приоритетом будет считаться правовые акты, которые прошли стадию рассмотрения в комитетах и остались на стадии принятия, также представленные правительством проекты, которые на самом деле необходимы для системного окончания предусмотренной программы правительства. Надеюсь, что министры это услышали, услышал премьер», — сказала спикер Сейма на пресс-конференции, прошедшей после встречи.

По словам Граужинене, статистика трех последних сроков полномочий показывает, что реально принимается в среднем около 150 правовых актов. «Во время последней сессии Сейма этого состава мы планируем рассмотреть до 200 правовых актов», — сказала председатель Сейма.

Граужинене подчеркнула, что представит программу только с зарегистрированными правительством и другими учреждениями правовыми актами и бюджетом. «Если возникнет необходимость, мы посоветуемся с премьер-министром, чему должен быть предоставлен приоритет. Каждую неделю мы будет рассматривать самые важные сферы и правовые акты, которые необходимо принять», — сказала Граужинене.

На осеннюю сессию Сейма парламентарии соберутся 10 сентября, в субботу. Согласно утвержденному графику заседаний, во время сессии, с 10 сентябре до 10 октября, планируется провести более 20 планарных заседаний.