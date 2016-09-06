Петрозаводск, 6 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В ближайшие две недели — до 20 сентября — состоится вручение ключей жителям Карелии, расселенных из аварийных домов. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 сентября, в пресс-службе правительства республики, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Дмитрий Матвиец доложил главе региона о темпах расселения аварийного фонда.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

«У нас стояла задача до 1 сентября выполнить показатели по вводу домов в рамках первого этапа программы по переселению. Если просуммировать наши целевые показатели 2014−2015 годов, то мы должны были ввести в эксплуатацию 40 340 метров. На сегодня, с учетом опережающих темпов расселения в Петрозаводске, выполнено расселение 42 700 метров», — рассказал министр.

По его словам, проверка качества построенных домов проводится в два этапа: «Первый, неформальный, когда сами жители и общедомовые комитеты ходят и принимают каждую квартиру. Второй, согласно приказу Минстроя, это проверка специальной комиссией, в состав которой, кроме профильных специалистов, также входят общественники». «Гарантийные обязательства со стороны подрядчика на построенные дома распространяются на пять лет», — пояснил Матвиец.

Напомним, в феврале 2016 года глава Карелии Александр Худилайнен получил выговор от президента России Владимира Путина из-за нарушенных им обязательств «по организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда». Ранее в ходе совещания с членами правительства министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень заявил, что два региона — Карелия и Забайкальский край — «практически саботировали» программу расселения граждан из аварийного жилья.

В свою очередь Худилайнен поблагодарил главу государства за выговор и заявил, что теперь будет жестче спрашивать с подрядчиков, которые также участвуют в организации переселения граждан из аварийного жилья (почти 117 тысяч квадратных метров). Тогда он также выразил надежду, что в 2016 году ситуация существенно исправится, а в 2017 — регион полностью выполнит свои обязательства.