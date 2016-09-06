Ярославль, 6 сентября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Ярославские судебные приставы взыскали задолженность по многомиллионному кредиту чаем и кондитерскими изделиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФССП России по Ярославской области.

В числе должников оказались индивидуальный предприниматель и «Торговый дом «Кэнди-Парк». Сумма кредита, которую они взяли под общий бизнес в банке, составила 55 миллионов рублей. При этом отдавать долг никто не спешил. В результате банк в судебном порядке потребовал ареста имущества должников.

В рамках исполнительного производства судебные приставы наложили арест на жилой дом, принадлежащий одному из должников и на несколько автомобилей. Кроме того, сотрудники УФССП наведались на продуктовый склад, где арестовали продукцию, принадлежащую предпринимателям — чай, кофе, конфеты, печенье и другие кондитерские изделия. Продукты также будут реализованы в счет погашения долга.