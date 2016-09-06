Москва, 6 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Отечественная навигационная система ГЛОНАСС может быть запущена не раньше начала 2017 года, об этом заявил журналистам Николай Тестоедов, гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева.

MKonair Модель навигационного спутника ГЛОНАСС

Тестоедов выразил надежду, что система будет сдана в эксплуатацию Министерству обороны России к концу 2016 года. Однако назвал ситуацию «громоздкой» и добавил, что влияние компании, разрабатывающей и производящей аппараты, не распространяется на все процедуры. В связи с этим запуск может быть отложен до I квартала 2017 года.

Николай Тестоедов пояснил, что к сдаче заказчику подготовлен наземный комплекс управления системой, в полном объеме работает орбитальная группировка. Однако ракета «Союз» и разгонный блок «Фрегат», являющиеся часть комплекса выведения аппаратов на орбиту, в эксплуатацию пока не сданы.