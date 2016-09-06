Пермь, 6 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Пермского края поступил иск о признании несостоятельным АО «Пермский свинокомплекс». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». В пресс-службе краевого арбитража корреспонденту ИА REGNUM эту информацию подтвердили и сообщили, что заявление поступило от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Пермскому краю. «Иск пока не принят к производству», — подчеркнули в ведомстве.

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Отметим, что до этого иск о банкротстве ООО «Свинокомплекс «Пермский», арендатора имущества АО, подавал «Пермэнергосбыт». Однако через несколько дней иск был отозван, по данным местных СМИ, после вмешательства краевых властей.

Дважды в 2016 году ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» происходило полное отключение газоснабжения ООО «Свинокомплекс Пермский».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пермский свинокомплекс имеет большие долги, не только перед бюджетом, энергетиками и газовиками. На начало 2016 года они составляли порядка 1 миллиарда рублей.

Напомним, ООО «Пермский свинокомплекс» (поселок Майский, Краснокамский район) входит в число крупнейших производителей свинины в России, в качестве ОАО образовано в 1975 году. Основной вид деятельности — воспроизводство, выращивание и откорм свиней. Общество ежегодно производит 18−22 тыс. тонн свинины в живом весе, что составляет 82% свиного мяса в Пермском крае. В 2013 году 100% акций общества переданы из федеральной собственности в краевую — в лице министерства сельского хозяйства.

Минсельхоз региона долго искал инвестора для убыточного предприятия, и вот 9 октября 2015 года предприятие взяло в аренду на 49 лет ГК «Синергии».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, как только известный свинокомплекс сменил хозяина, его сотрудники перестали получать заработную плату. С 1 декабря 2015 года работники предприятия начали забастовку в связи с невыплатой заработной платы за октябрь 2015 года. Спустя несколько дней зарплата была выплачена, но несколько активистов протеста — уволены.

До сих пор жители поселка Майский, большинство из которых работники свинокомплекса, протестуют против передачи предприятия в частные руки и требуют расторжения договора с арендатором — омской группой компаний «Синергия».

Недавно краевые власти заявили о том, что договор с арендатором может быть расторгнут, если по итогам проверки Минсельхоза правительство не устроит состояние имущественного комплекса.