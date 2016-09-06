Ярославль, 6 сентября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. 17 сентября в селе Вятское Некрасовского района Ярославской области пройдет фестиваль творчества «Вятская слобода». В фестивале примут участие хоры, составленные из пациентов, перенесших операцию на гортани, в том числе ее удаление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор проекта Ася Чистякова.

село Вятское

Благотворительный проект направлен на привлечение внимания общественности к таким людям.

«Для меня это новая форма заботы о нас, это продолжение нашей жизни, мы ходим жить, развиваться, заниматься творчеством, познакомиться с новыми людьми, так как наш круг не очень большой, это интересно. Хочется узнать чем живут люди, пережившие аналогичный недуг, чем они заняты», — считает Лариса Ратковская, перенесшая онкологическую операцию на горло.

Организатором фестиваля выступила автономная некоммерческая организация «Центр семейной культуры «Благодать». На одной площадке в селе Вятском встретятся люди, преодолевшие сложнейшую онкологическую операцию и профессиональные хоровые коллективы из городов России.

«Проект направлен на адаптацию людей, оказавшихся один на один со страшным недугом. Создать условия для развития их творческих способностей, а также предоставить им возможность путешествовать — цель данного проекта. Благотворительность, на мой взгляд, это история не про деньги, а про человеческое отношение, и готовность человека отдавать и делиться даже малым, что у него есть, как раз определяет, насколько мы человечны. Всегда будут люди, которым хуже, чем нам, и будут люди, которым, лучше, чем нам, и важно понять свое место в этом мире», — уверена директор проекта Ася Чистякова.

Фестиваль нуждается в благотворительной помощи, сбор средств идет на сайте planeta.ru.