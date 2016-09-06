Вильнюс, 6 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В Литве продолжает развиваться скандал вокруг закупки литовской армией кухонных инструментов и посуды по завышенной в несколько раз цене. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 сентября, президент Литвы Даля Грибаускайте потребовала уйти в отставку министра обороны Юозаса Олекаса, которого она считает лично ответственным за растрату государственных средств.

pixabay.com Флаг Литвы

«Такая ситуация компрометирует политические усилия нашей страны по обороне государства, выделению повышенного финансирования обороне, компрометирует наши решения в глазах людей, и поэтому политическую ответственность должен взять на себя сам министр, чтобы не компрометировать ни систему обороны, ни государство, ни социал-демократическую партию», — сказала Грибаускайте в парламенте страны, куда она прибыла для обсуждения основных работ осенней сессии, стартующей 10 сентября.

«Я обращаюсь как к министру, так и к руководству социал-демократической партии — взять на себя политическую ответственность значит перестать позорить государство и систему обороны, это значит, что министр не может работать, и более того врать и объяснять, что обратился в прокуратуру. По поводу названия, а не по поводу цены», — добавила она комментируя заявление министра о том, что Минобороны по собственной инициативе еще в 2014 году обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность публичного конкурса по закупкам кухонной утвари. Якобы ведомство просило проверить партию из-за несоответствия производителя, а не восьмикратно завышенной стоимости.

«Было бы слишком смело говорить о том, что уже в 2014 году Министерство обороны что-то делало, потому что по поводу завышенных цен никто не обращался в прокуратуру, и оставшиеся два года происходило это же, это сейчас мы уже говорим об этих закупках у Nota bene (поставщик кухонных инструментов и посуды — прим. ИА REGNUM ), приближающимся к двум миллионам евро. Могу уточнить, что в 2014 году Министерство обороны обратилось в прокуратуру не по поводу цены, которая была завышена в восемь раз, а по поводу маркировки и названий на этикетках».

В свою очередь как отмечает литовское агентство BNS, премьер-министр Альгирдас Буткявичюс не намерен менять министра. Буткявичюс завил, что доверяет министру обороны и призывает президента Далю Грибаускайте «не заниматься политиканством». «Премьер не меняет своей позиции по поводу министра обороны Олекаса. Премьер призывает президента не заниматься политиканством в предвыборный период», — заявил пресс-секретарь главы правительства Миндаугас Януленис.

Тем временем Департамент материальных ресурсов Управления логистики Литовской армии письменно обратился к компании Nota bene, информируя, что считает недействительным заключенный 1 октября 2014 года предварительный договор о приобретении запасных деталей и агрегатов полевых кухонь, стоимость которого около 1,6 млн евро.

Компания Nota bene также была информирована о том, что недействительным должен считаться и договор о купле-продаже стоимостью 174 тыс. евро, составленный 8 октября 2014 года на основе упомянутого договора. Учитывая это, Департамент материальных ресурсов попросил Nota Bene забрать полученные согласно договору товары со складов Литовской армии не позднее чем в течение 14 дней, а деньги, заплаченные за эти товары, вернуть на счет Литовской армии до 14 сентября 2016 года. Если Nota Bene за установленный период не заберет товары или не вернет деньги, Литовская армия будет вынуждена обратиться в суд.

Такое решение было принято с учетом выводов, представленных Службой по общественным закупкам Литвы 29 августа 2016 года, в котором констатировано, что заключенный с Nota bene предварительный договор о приобретении запасных деталей и агрегатов полевых кухонь считается незаконным, так как он «противоречит императивным установкам закона».