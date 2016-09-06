Франция, 6 сентября, 2016, 14:13 — ИА Регнум.



radekkulupa Пламя спички

Умышленный поджог считается основной причиной возгорания в строящемся в департаменте Франции Эсон центре приема мигрантов, которое произошло в ночь на 6 сентября, сообщает France Bleu.

В этом центре, расположенном в коммуне Форж-Ле-Бэн, с октября планировалось разместить 91 беженца из Судана и Афганистана.

В прокуратуре города Эрви отметили, что это не единичный инцидент. Так, несколько дней назад неизвестные открыли все краны в центре, в результате чего были залиты все его помещения.

По всем признакам, центр размещения мигрантов не пользуется большой популярностью у местных жителей. В частности, 5 сентября около ста человек, недовольных проектом, собралось на акцию протеста перед гостиницей города.