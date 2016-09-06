Абдулино, Оренбургская область, 6 сентября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В Абдулинском городском округе Оренбургской области суд признал виновным местного депутата Фаниса Гайнуллина в незаконном хранении и ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в умышленном повреждении имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

Следствием и судом установлено, что мужчина приобрел гранату Ф-1, которую впоследствии использовал с целью убийства граждан. 23 января 2016 года депутат угрожал убийством знакомой женщине, которая вместе с детьми находилась в салоне своего автомобиля. Мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Во время угроз граната взорвалась в руке Гайнуллина, и большая часть осколков пришлась на корпус автомобиля и забор, возле которого была припаркована машина. Женщина и один ребенок получили легкие осколочные ранения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, матери и ребенку в больнице оказали помощь и отпустили домой. Депутат был госпитализирован с множественными осколочными ранениями мягких тканей лица и головы, а также ампутированной правой рукой. Приговором Абдулинского районного суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено 10 лет колонии строго режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.