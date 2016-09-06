Петрозаводск, 6 сентября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В республике Карелия завершается подготовка к отопительному сезону. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 сентября, в пресс-службе правительства региона, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дмитрий Матвиец заявил, что в 2016 году на территории Карелии будет введено в работу 345 котельных, из них 83% уже полностью готовы к началу отопительного периода, оставшиеся будут приведены в нормативное техническое состояние в ближайшие две недели.

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По словам Матвиеца, на данный момент закрыто 14 убыточных котельных, потребители переведены на современные и более мощные котельные: «На этом оптимизация не закончится: в течение октября ООО «Карелэнергоресурс» закроет еще несколько нерентабельных котельных».

Глава Карелии обратил внимание на готовность управляющих компаний к началу отопительного сезона, напомнив, что ситуация 2015 года в Олонце, когда управляющие компании не регулировали подачу теплоэнергии, не должна повториться. «По итогам последнего выезда рабочей группы в Олонец было выявлено, что большинство управляющих компаний провели все необходимые регламентные работы, — сообщил Матвиец. — Самым слабым звеном на сегодня является Пудожский район, где готовность жилищного фонда составляет всего 62%».

Глава Карелии поручил в ближайшие две недели активизировать работу в отстающих районах, а также обратить особое внимание на готовность социальных объектов к началу отопительного сезона.