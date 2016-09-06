Москва, 6 сентября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Группа экспертов из РФ в ближайшее время прибудет в Египет, чтобы оценить соблюдение требований безопасности в аэропортах страны. Об этом, как передают Вести ФМ, говорится в сообщении пресс-службы Минтранса.

traveLink Самолет в аэропорте

«По результатам проверки (с 6 по 10 сентября) будет подготовлен детальный отчет», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство России приостановило полеты в Египет в ноябре 2015 г., после теракта на борту самолета, выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате кровавой акции погибли более 220 человек.

Ответственность за теракт тогда взяли на себя представители террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

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