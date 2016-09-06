Киев, 6 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Украинский парламент должен ввести рынок земли и срочно принять закон о спецконфискации имущества. Об этом 6 сентября во время третьего послания к Верховной Раде Украины заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, принятие закона о спецконфискации поможет Украине дофинансировать ВСУ. «Вам необходимо работать над созданием рынка земли в Украине, но со всеми возможными предохранителями от любых негативных последствий… Камнем преткновения уважаемые народные депутаты, стал закон о спецконфискации, который является важным источником финансирования оборонного заказа в текущем году. Друзья, это наш с вами долг перед страной. Я в очередной раз призываю проголосовать закон в такой редакции, которая снимает все ваши опасения. Внесите те изменения, которые вы считаете необходимыми. Но примите этот закон и обеспечьте финансирование государственного оборонного заказа и другие статьи оборонных расходов. Подчеркиваю, что мы будем рационально, под прозрачным контролем общественности и парламента использовать имеющийся ресурс и жестко контролировать затраты с четким учетом долгосрочных потребностей армии и других силовых структур», — пообещал Порошенко.

Также глава государства анонсировал внесение в Раду законов о Высшем совете правосудия и Конституционном суде. «Уже в этом месяце я подам на ваше рассмотрение неотложные законопроекты о Высшем совете правосудия, о Конституционном суде Украины. Я рассчитываю на вашу, уважаемые народные депутаты, поддержку», — сказал Порошенко.

Напомним, 16 июня депутаты Рады не внесли в повестку дня законопроект об аресте и конфискации активов коррумпированных чиновников. Для этого не хватило 60 голосов. В полном составе не голосовали «Оппозиционный блок» и «Батькивщина», только два голоса дала «Самопомич». Проект закона предусматривает конфискацию имущества при подозрении, что его получили в результате преступной деятельности. Для этого не нужно обвинительного приговора суда. Конфисковать могут во время следствия. Благодаря закону в госбюджет планировали привлечь $1,5 млрд. арестованных активов четвертого президента Украины Виктора Януковича и его окружения.