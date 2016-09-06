Санкт-Петербург, 6 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Проект памятника жертвам катастрофы самолета А321 над Синайским полуостровом, который установят в городе Всеволожске Ленинградской области, выбран и утвержден. Закладка мемориала состоится 31 октября, в годовщину крушения лайнера, а ровно через год памятник будет установлен. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщил заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин, передает корреспондент ИА REGNUM.

lenobl.ru Проект «Сад памяти»

В крушении 31 октября 2015 года лайнера А321 «Когалымавиа», летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Петербург, погибли все 224 человека, находившиеся на борту, в том числе 48 жителей Ленинградской области.

Конкурс по выбору проекта памятника был объявлен в конце июня по распоряжению губернатора региона Александра Дрозденко, месяц назад завершился прием работ. Всего поступило 28 проектов от скульпторов и архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Ульяновска, Воронежа и Самары. На сайте администрации 47-го региона прошло интернет-голосование за лучший проект.

В течение недели конкурсная комиссия выбирала лучшую задумку памятника — победителем стал проект №9 «Сад памяти». Согласно данным проекта, стоимость памятника составит 7 млн рублей, куда входят работы по благоустройству, изготовлению металлоконструкций, малым архитектурным формам и подсветке. На гранитных плитах будут перечислены имена всех 224 погибших в авиакатастрофе.

«Основывались не только на голосовании, мнении жюри, но и тех, чьи близкие родственники погибли в авиакатастрофе. Родным погибших не хотелось бы видеть что-то, напоминающее самолет, или какие-то географические особенности, напоминание о катастрофе. Мы выбрали проект, который позволяет увековечить каждое имя погибшего и дает шанс на жизнь, надежду, что-то светлое», — отметил Михаил Москвин.

«Мы много обсуждали проекты. Исходили из того, какой проект более будет напоминать не скорбную часть, а возрождение. Надеемся и верим, что души наших близких живы, они где-то в другом измерении», — добавила председатель Совета Фонда рейса «9268» Ирина Захарова, у которой в этом рейсе погибла единственная дочь.

Напомним, что победитель конкурса получит денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Фамилии авторов проектов изначально было решено не афишировать.

Мероприятие по закладке монумента во Всеволожске на Румболовой горе, по словам Михаила Москвина, планируется провести в годовщину трагедии — 31 октября 2016 года. Через год, в следующую годовщину авиакатастрофы, состоится открытие мемориала. Работа над мемориалом будет оплачиваться из средств бюджета области.

Отметим, место установки памятника выбрано не случайно: большинство погибших были жителями Ленобласти и проживали именно во Всеволожском районе. Кроме того, на Румболовой горе во Всеволожске находится православный храм и мемориалы памяти погибших в Великой Отечественной войне и локальных войнах последних десятилетий.

«По нашему мнению, он вписывается в сформировавшуюся среду мемориала, не диссонирует с другими памятниками», — отметил глава комитета по архитектуре и градостроительству Евгений Домрачев.

В Петербурге также планируется поставить памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Рассматривались варианты установки памятника в Красносельском или Московском районах города. Возможно, памятник одновременно будет посвящен жертвам всех авиакатастроф, в которых погибли жители Ленинграда-Петербурга.

Напомним, что крушение лайнера А321 произошло в результате теракта. Экспертами Федеральной службы безопасности было установлено, что причиной катастрофы стало взрывное устройство мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». После этого Россия приостановила авиасообщение с Египтом.