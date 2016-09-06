Сингапур, 6 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Компания Samsung Electronics объявила о дате начала программы по обмену модели Galaxy Note 7, аккумуляторы которой оказались взрывоопасны, сообщает 6 сентября СNA.

Google — Android Samsung. Серия Galaxy Note

В своем заявлении, опубликованном в СМИ 6 сентября, Samsung Electronics заверила своих потребителей, что каждый обладатель Galaxy Note 7 сможет получить новый смартфон Galaxy Note 7. Программа по обмену Galaxy Note 7 начнется 16 сентября и закончится 2 октября. Гарантия на новое устройство будет действовать с даты обмена.

Напомним, что начало продаж Galaxy Note 7 в России было запланировано на 28 августа, но был перенесен на 16 сентября.