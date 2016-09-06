Севастополь, 6 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников считает недопустимым замену приоритетных вопросов экономического развития города внутренними конфликтами и спорами. Об этом он заявил, представляя 6 сентября депутатам Заксобрания кандидатуры своих заместителей, передает корреспондент ИА REGNUM.

sevastopol.gov.ru Дмитрий Овсянников

«За время, прошедшее с возвращения Севастополя в состав России, вопросы его экономического развития постепенно стали уходить с публичной повестки, уступив место внутренним конфликтам и спорам. Считаю это недопустимым, — сказал Овсянников. — Политика должна отойти в жизни города на второй план. Необходимо акцентировать усилия на развитие».

Он отметил, что в первую очередь правительству следует работать для «создания того Севастополя, который будет соответствовать своему историческому, культурному и международному статусу и станет комфортным для жизни горожан и привлекательным для туристов».