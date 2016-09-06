Севастополь, 6 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Севастополя большинством голосов согласовали кандидатуры пяти заместителей врио губернатора — председателя правительства Севастополя Дмитрия Овсянникова. Решение принято на заседании 6 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

Финансово-экономический блок правительства Севастополя возглавил Илья Пономарев; блок, связанный с перспективным развитием города, будет курировать Дмитрий Гладский; сферу городского хозяйства — Владимир Базаров; Юрий Кривов возьмет на себя социальный блок; Вячеслав Гладков будет курировать сферу общественной коммуникации, взаимодействия с органами местного самоуправления.

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Руководители профильных комиссий законодательного собрания поочередно докладывали о результатах голосования за кандидатов в комитетах и комиссиях. Каждый из кандидатов рассказал о направлениях приложения своих сил на новых должностях.

Народные избранники упрекнули главу города, что среди вице-губернаторов не нашлось место севастопольцам. В ответ Овсянников заверил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на должности директоров департаментов и заместителей губернатора из числа местных кадров — «чтобы севастопольцы управляли своим городом».

«Мы приложим все свои навыки, чтобы нас воспринимали «своими», — подчеркнул врио губернатора.