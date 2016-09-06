Бишкек, 6 сентября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Сборная команда России лидирует в общем медальном зачете на вторых Всемирных играх кочевников, проходящих на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщила пресс-служба организационного комитета Игр.

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Российским спортсменам уже удалось завоевать 16 медалей, в том числе золотых — 10, серебряных — 2 и бронзовых — 4. На втором месте расположился Азербайджан с 4 золотыми и таким же количеством серебряных медалей, а также с 5 бронзовыми. Третье место удерживает Казахстан, чьи атлеты сейчас располагают 4 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

Также обладателями «золота» на соревнованиях стали представители Грузии и Ирана, дважды завоевавшие первые места в различных соревнованиях, и спортсмены из Киргизии и Туркмении, получившие по одной золотой медали.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 3 по 8 сентября 2016 года в Иссык-Кульской области Киргизии проходят вторые Всемирные игры кочевников, основной целью которых является популяризация национальных игр кочевых народов, населяющих территорию современной Средней Азии. Участие в соревнованиях принимают спортсмены из 56 стран мира. Первые Игры кочевников также прошли в Киргизии в сентябре 2014 года.