Астана, 6 сентября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Руководство клуба «Барыс» (Астана) отправило в отставку тренерский штаб команды во главе с Андреем Назаровым. Об этом сообщается на сайте казахстанского хоккейного клуба.

ChelseaFunNumberOne Ледовая арена клуба «Барыс»

«За неудовлетворительные спортивные результаты Попечительским советом Корпоративного фонда «Фонд социальных проектов» (ФСП) 6 сентября принято решение о досрочном прекращении трудового договора с тренерским штабом хоккейного клуба «Барыс», — отмечается в сообщении.

О том, кто займет пост главного наставника казахстанской команды, не сообщается.

Напомним, что в сезоне-2016/17 «Барыс», который после 3-х туров пока не набрал очков, занимает последнее место в Восточной конференции.