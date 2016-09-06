Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В рамках борьбы с браконьерством на реках Камчатки правоохранителям и чиновникам пока не удается решить одну из главных проблем — транспортировку уловов и продукции, заготовленной теми, кто ведет незаконный промысел. Это, как передает корреспондент ИА REGNUM, на специальном совещании признал руководитель СВТУ Росрыболовства Александр Христенко.

jackmac34 Выловленная рыба

По его словам, проблема, связанная с транспортировкой, является наиболее значимой. «Острым остается вопрос транспортировки незаконной рыбопродукции. До тех пор, пока возможно вывезти с полуострова браконьерскую рыбу и икру, борьба за столь ценный ресурс будет продолжаться. Пока мы не достигнем понимания в этом ключе, проблема может сохраниться», — пояснил Александр Христенко.

В рамках официальной «красной» путины, которая уже завершается, на Камчатке законные рыбопромышленники выловили более 220 тыс. тонн, хотя изначальный прогноз ученых остановился на уровне 154 тыс. тонн, но из-за хороших подходов рыбы общедопустимый улов был увеличен. «Сейчас основные объекты промысла кета и кижуч. На морских участках вылов кеты преобладает — до 74%, на речных рыбопромысловых — кета и кижуч добывают практически в равных долях», — сказал Александр Христенко.

Что касается браконьеров, то различными контролирующими и правоохранительными органами у них изъяты сотни тонн свежей и свежемороженой продукции, по факту незаконного промысла возбуждено более 130 уголовных дел, изъяты километры сетей и десятки транспортных средств — все это результат усилий сотрудников рыбоохраны, полиции, ФСБ, ГИМС и других структур, входящих в Объединенный штаб путины.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства Камчатки Владимир Галицын рассказал, что практически весь объем законно добытого лосося направляется на внутренний российский рынок. Потребителями камчатского лосося станут жители Москвы, Санкт-Петербурга, жители Сибири и центральной части России. Нерка востребована на азиатских рынках, в основном Японии.

Что касается транспортировки незаконных уловов, то эту проблему Камчатка поднимает на различных уровнях уже давно. В середине минувшего лета губернатор Владимир Илюхин, например, выступая на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, просил предусмотреть ответственность за транспортировку и переработку браконьерской рыбы.