Киев, 6 сентября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании к Верховной раде назвал «экономической агрессией» эмбарго России на доступ украинских товаров, сообщает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

По его словам, введя эмбарго, Россия осуществила «агрессивное закрытие», которое стало «экономическим шоком» для Украины. Потеря российского рынка обошлась Киеву в $15 млрд, сказал Порошенко.

Он пояснил, что раньше в Россию шло не менее трети украинского экспорта. В 2016 году доля российского рынка в экспорте страны составляет всего 9%. Таким образом, «экономическая агрессия» Москвы привела к тому, что на Украине стремительно упал уровень жизни — «мы потеряли десятки, если не сотни тысяч рабочих мест», считает Порошенко.

Выход глава государства видит в поиске других рынков сбыта, главной альтернативой России он назвал рынок Европейского союза: его доля в украинском экспорте выросла до 39,2%.

Напомним, в 2015 г. экспорт Украины в Евросоюз сократился на 25% в денежном выражении и негативная динамика наблюдается до сих пор. Как заявляют эксперты, главная причина падения поставок — это именно невысокие квоты на украинский экспорт. В 2016 году Украина исчерпала квоты на поставки меда, сока, кукурузы, сахара, ячменной крупы и муки. Кроме того, еще в марте сообщалось, что на 86,9% использована квота на обработанные томаты, на 74,5% по позиции пшеница мягкая, на 55,9% — по овсу. Россия ввела эмбарго на поставки продовольствия с Украины после того, как Киев поддержал санкции против Москвы, в январе 2016 года они были продлены. Украина не может поставлять на российский рынок мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, фрукты и овощи, а также молочную продукцию.