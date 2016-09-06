Красногорск, 6 сентября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Более 28 тысяч открепительных удостоверений было выдано жителям Подмосковья по выборам депутатов Государственной думы и Московской областной думы. По выборам в органы местного самоуправления было выдано 119 открепительных документов. Об этом сообщается на официальном сайте вестника Мособлизбиркома.

Выборы

По данным на 6 сентября, избирательная комиссия Московской области выдала избирателям 21 344 или 0,38% от общего количества граждан, включенных в списки избирателей, открепительных удостоверений по выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Общее количество выданных открепительных удостоверений по выборам депутатов Московской областной думы составило 7505 или 0,134% от общего количества избирателей.

119 открепительных удостоверений было выдано по выборам в органы местного самоуправления Подмосковья.

Больше всего открепительных удостоверений в Подмосковье брали жители городского округа Балашиха (2291 шт.) и Люберецкого района (1237 шт.).

Напомним, 18 сентября в Московской области пройдут выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления различных уровней.