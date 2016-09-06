Киев, 6 сентября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. «Украина не исключает и готовится к полномасштабному военному вторжению со стороны Российской Федерации». Об этом 6 сентября во время третьего послания к Верховной раде Украины заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Украина не исключает и готовится к полномасштабному военному вторжению со стороны Российской Федерации. Об этом 6 сентября заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе своего ежегодного послания к Раде, которое транслировал телеканал «112 Украина».

«Содействие укреплению обороноспособности Украины путем активизации военно-технического и оборонного сотрудничества, передача военных технологий, предоставление нам летальных видов оружия, по крайней мере, в случае полномасштабного вторжения со стороны России, которого мы, конечно, не исключаем, и к которому мы твердо должны быть готовы в любое время», — подчеркнул Порошенко.

Он также проинформировал, что в 2016 году на вооружение ВСУ поступит более 20 видов новых вооружений. «В войска уже поставляется не только отремонтированная и реставрированная, но и современная новая техника. В прошлом году было принято на вооружение около двух десятков новых видов оружия. Я думаю, что и в текущем году Минобороны примет еще больше 20. И подчеркиваю, это мы еще в самом начале процесса — процесса военно-технической модернизации ВСУ. В кооперации по обеспечению государственного оборонного заказа и программы импортозамещения задействовано более 100 частных предприятий, которые производят и поставляют сотни видов комплектующих. Такими являются настоящие масштабы государственно-частного партнерства в оборонной сфере», — рассказал Порошенко.

Президент Украины считает, что процесс возвращения Донбасса будет нелегким и продолжительным.

«Процесс реального, а не формального восстановления территориальной целостности, реинтеграция жителей «оккупированной» части Донбасса в Украину, возвращение украинского суверенитета на весь Донбасс, мы должны понимать, будет не легким, мучительным и длительным. И путь к началу этого процесса? по общему нашему мнению и наших партнеров, открывает только Минский процесс», — сказал Порошенко.

По его словам, единственным способом восстановления территориальной целостности Украины является политико-дипломатический путь. «Военного варианта решения проблемы территориальной целостности не существует, это очевидно… Единственный путь урегулирования и восстановления территориальной целостности — это политико-дипломатический, с опорой на оборонные возможности армии», — отметил Порошенко.

Он также проинформировал, что, несмотря на войну, Украина продолжает торговать новыми образцами вооружений. «Для освоения новых военных технологий и создания базы для производства современного вооружения, так же как и для получения дополнительного финансового ресурса, мы экспортируем товары и услуги военного назначения в более чем 60 стран мира. В прошлом году подписано экспортных контрактов на более 1,3 млрд долл. Портфель наших заказов на 2016 год уже превышает 1 млрд долл. Но подчеркиваю, собственную армию собственный ВПК обслуживает в первую очередь. Экспортируется не наше вооружение, которое стоит на вооружении украинской армии, а новые виды, которые производят предприятия отечественного ВПК и которые вне рамок государственного оборонного заказа. Никакой экспорт не ослабляет оборону государства», — заверил Порошенко.

Напомним, в августе Порошенко также обвинил власти России в подготовке открытого вторжения на Украину. «Вероятность эскалации конфликта остается значительной. Полномасштабного вторжения по всем азимутам мы абсолютно не исключаем. Мы готовы, и наши Вооруженные силы, дать отпор врагу — и на востоке, и вдоль административной границы с Крымом», — заявил Порошенко.