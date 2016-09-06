Оренбург, 6 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Команды Барнаула, Воронежа, Краснодара, Омска, Оренбурга, Твери и Тюмени подтверждали звание профессионалов среди бригад аварийно-восстановительных работ по водопроводным и канализационным сетям, лучших сварщиков и молодых слесарей. Для того, чтобы попасть на состязания, участникам пришлось пройти жесткий конкурсный отбор на своих предприятиях и показать отличные теоретические знания и практические навыки.

VII межрегиональный конкурс «Мастер-2016» ГК «Росводоканал»

Первый день соревнований стал нелегким испытанием для сварщиков. Выполненные ими сварные швы обследовались независимой экспертной лабораторией при помощи рентгена. С такой же тщательностью проводили проверку теоретических знаний участников конкурса.

Во второй день бригады АВР по водопроводным сетям выполняли монтаж водопроводного узла и ликвидировали повреждения трубопровода в грунте без отключения водоснабжения. Бригады АВР по канализационным сетям готовили к вводу в эксплуатацию новую канализационную сеть и осуществляли поиск металлоискателем чугунных люков. Особое внимание было уделено молодым специалистам — они соревновались в оперативной сборке узла прибора учёта и в монтаже участка канализационной сети.

Мастерство и профессионализм участников оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители производственно-технических служб ГК «Росводоканал». При подсчете баллов учитывались не только скорость и качество выполненных работ, но и соблюдение техники безопасности, поддержание порядка на рабочем месте.

В качестве почётных гостей на конкурсе присутствовали представители администрации города Оренбурга и области, депутаты, руководители ГК «Росводоканал».

«ЖКХ меняется» — это девиз, под которым работают ведущие компании нашего города, в том числе и «Оренбург Водоканал», — заявил и.о.заместителя министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Дмитрий Аниськов. — В модернизацию городских сетей водоснабжения и водоотведения вкладываются миллионы рублей, благодаря чему городская инфраструктура становится надежнее и качественнее».

«Оренбуржье для нас — приоритетный регион, и сегодня можно констатировать, что оренбургский проект — это пример успешной реализации государственно-частного партнёрства, — отметил директор по персоналу ГК «Росводоканал» Сергей Давыдов. — Наша работа направлена на развитие ЖКХ и повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения для жителей городов».

После награждения победителей генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал» Михаил Иванов в торжественной обстановке передал эстафету проведения конкурса профмастерства генеральному директору ОАО «ОмскВодоканал» Сергею Шелесту.