Киев, 6 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. За последние годы объем украинского экспорта в Российскую Федерацию упал в пять раз, что привело к потере минимум 15 млрд долларов. Об этом 6 сентября во время третьего послания к Верховной раде Украины заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Глава государства отметил, что из-за закрытия российского рынка доля России в украинском экспорте снизилась до 9%. «Мы должны искать и рынки сбыта для украинских товаров. Кроме военного вмешательства Россия осуществляет, безусловно, и экономическую агрессию против нашей страны. В начале десятилетия почти треть украинского экспорта шла на российский рынок. Атака Кремля началась еще до майдана. Были ограничения, которые привели к падению украинского экспорта в 2013 году в РФ на 15%. В 2015 году экспорт в РФ сократился в половину. Это еще не дно, снижение продолжается и сейчас, минус 34% за первое полугодие», — рассказал Порошенко.

По его словам, закрытие российского рынка привело к закрытию сотен тысяч рабочих мест на Украине. «Мы должны понимать, что агрессивное закрытие Россией своего рынка стало для Украины экономическим шоком, и оно обошлось нам по некоторым подсчетам минимум в 15 млрд долл. Мы потеряли десятки, если не сотни тысяч рабочих мест. И эта экономическая агрессия — одна из главных причин стремительного падения уровня жизни», — пояснил Порошенко.

Он напомнил, что война привела к резкому обнищанию населения и падению уровня жизни. «Извините за эмоцию, но должен сказать, что падение уровня жизни людей, бедность, финансовые проблемы подавляющего большинства украинцев — большая социальная цена российской агрессии. Все это тяжелым камнем лежит на сердце. С одной стороны, я не знаю примеров и истории, когда в стране, на территории которой идут боевые действия, процветала экономика, но подчеркиваю, мы с вами сделали все, что могли, чтобы избежать дефолта, обеспечить макроэкономическую стабилизацию, удержать критический минимум социальных гарантий. В рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями мы должны были пойти на жесткие и непопулярные реформы, особенно в тарифной сфере», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, к началу июля 2013 года доля России в украинском экспорте составляла 23,7%. По данным МЭРТ, за первые пять месяцев 2016 года совокупный экспорт украинских товаров сократился на 11,5% — до 13,7 млрд долл.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа заместитель украинского прокурора Петр Коваленко заявил, что переехавший на Украину так называемый Следственный отдел полиции АР Крым расследует более 50 уголовных производств по факту нанесения ущерба Украине в результате потери Крыма. При этом финансовый ущерб в половине уголовных производств был оценен в более чем 300 млрд грн (11 млрд 976 млн долл). В свою очередь, 17 августа Минэкономразвития Украины оценило ущерб нанесенный экономике из-за ограничительных транзитных мер со стороны России примерно в 1 млрд долл.