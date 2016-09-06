Оренбург, 6 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области за семь месяцев аварийность по вине водителей автобусов выросла более чем в полтора раза и составила 63,6%, или 54 случая. Как сообщил 6 сентября на заседании комиссии правительства Оренбургской области по обеспечению безопасности дорожного движения губернатор Юрий Берг, по росту аварийности лидирует Оренбург. Кроме того, в пять раз аварийность выросла в Октябрьском районе, в 2,5 раза — в Оренбургском районе и в два раза — в Орске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Hans Силуэт автобуса

В начале нового учебного года комиссия обсудила безопасность школьных перевозок. В 2016 году осмотрено 112 автобусов, осуществляющих систематическую перевозку детей.

Глава региона отметил, что обеспечить безопасность при транспортировке детей — первоочередная задача. Необходимо усилить контроль за соблюдением требований к уровню квалификации, состоянию здоровья, режиму труда и отдыха водителей автобусов. Важно также обеспечить связь с водителями на всем протяжении маршрута на случай возникновения аварийной ситуации или поломки транспортного средства. Главам муниципалитетов поручено держать школьные перевозки на личном контроле.

Юрий Берг дал три дня, чтобы исправить недостатки и привести участки дорог, прилегающие к образовательным учреждениям, а также пешеходные переходы, в соответствие с требованиями.

В рамках подготовки к новому учебному году обследованы участки улично-дорожной сети в районе образовательных учреждений. Возле 179 школ выявлены недостатки в содержании дорог, основными из которых являются отсутствие соответствующих дорожных знаков, горизонтальной дорожной разметки, пешеходных ограждений, освещения, искусственных неровностей.

«Мы должны принять исчерпывающие меры для сокращения статистики участия и гибели детей в ДТП», — сказал Юрий Берг.

Стоит отметить, что за семь месяцев в автоавариях погибло восемь детей-пассажиров.