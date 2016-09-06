Сборной Сальвадора предложили взятку за матч отбора ЧМ-18
Ванкувер, Канада, 6 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Футболисты сборной Сальвадора заявили о взятке, которую им предлагали за нужный результат в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года против сборной Канады, сообщает Reuters.
По словам капитана сборной Сальвадора Нельсона Бонильи, предложение поступило от «сальвадорского бизнесмена», который хотел помочь сборной Гондураса. Он предложил каждому игроку $2,7 тыс. за проигрыш в матче с Канадой, который состоялся 6 сентября в Ванкувере.
«Мы против вещей подобного рода, — сказал Бонилья. — Мы хотим быть прозрачными во всем, что происходит с национальной командой».
В матче с Канадой сборная Сальвадора набрала два очка, потеряв шансы на выход из группы в квалификационную стадию. Сборной Канаде для выхода на мундиаль в России нужно теперь опередить команду Гондураса.