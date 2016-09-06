Ванкувер, Канада, 6 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Футболисты сборной Сальвадора заявили о взятке, которую им предлагали за нужный результат в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года против сборной Канады, сообщает Reuters.

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По словам капитана сборной Сальвадора Нельсона Бонильи, предложение поступило от «сальвадорского бизнесмена», который хотел помочь сборной Гондураса. Он предложил каждому игроку $2,7 тыс. за проигрыш в матче с Канадой, который состоялся 6 сентября в Ванкувере.

«Мы против вещей подобного рода, — сказал Бонилья. — Мы хотим быть прозрачными во всем, что происходит с национальной командой».

В матче с Канадой сборная Сальвадора набрала два очка, потеряв шансы на выход из группы в квалификационную стадию. Сборной Канаде для выхода на мундиаль в России нужно теперь опередить команду Гондураса.