Новосибирск, 6 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Новосибирские власти решили предоставить трехлетнюю отсрочку жителям новостроек по взносам за капитальный ремонт. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, постановление о об этом сегодня, 6 сентября, подписал губернатор Владимир Городецкий.

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«Установление отсрочки уплаты взносов на капитальный ремонт для собственников помещений многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта, обусловлено наличием гарантийных обязательств со стороны застройщиков, а также отсутствием необходимости проведения капитального ремонта в таких домах в ближайшие сроки», — заявил Городецкий.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгения Кима, при разработке данного документа за основу был взят минимальный срок исполнения гарантийных обязательств застройщиков, а его принятие направлено на снижение финансовой нагрузки для собственников новостроек. Таким образом, собственники новых многоквартирных домов теперь смогут не платить взносы за капитальный ремонт в течение первых трех лет с момента включения дома в региональную программу капремонта

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что власти города Новосибирска недостаточно активны при реализации программы капремонта.

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По официальным данным, по этапу 2015−2016 годов из 528 домов, указанных в программе по Новосибирску, работы завершены на 43% запланированных работ, а итоговые акты по выполнению работ подписаны лишь по 80 объектам (15%), по этапу 2016 года — из плановых 104 домов только на 88 разработана проектная документация и всего на четырех объектах подрядные организации приступают к работам.

«В прошлом году работы на всех 281 домах Новосибирска были выполнены, однако итоговые акты подписаны только по 186 домам (66%). Подрядчики, которые в силу разных причин уже восемь месяцев не могут дождаться расчетов с городом, потеряют мотивацию и вряд ли захотят сотрудничать по реализации программы капремонта в дальнейшем», — отметил Владимир Городецкий.