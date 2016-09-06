Сыктывкар, 6 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Как доложил министр труда, занятости и социальной защиты региона Илья Семяшкин, работы по ремонту жилья ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны велись в рамках соответствующего поручения президента России. Изначально в 2016 году в республике предполагалось провести ремонт в квартирах 492 ветеранов. После поручения руководителя региона и детальной проработки плана государственной помощи число людей, получивших поддержку, было увеличено почти в полтора раза. К настоящему времени в регионе отремонтированы дома 687 ветеранов, в 289 из них сделан капитальный ремонт. На эти цели из бюджета Республики Коми направлено 49 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Мстислав Добужинский. Дома на улице Даукарно в Каунасе (фрагмент). 1931

В сравнении с большинством российских регионов в Республике Коми были приняты более высокие обязательства по ремонту жилья ветеранов. Так, в республике приводились в порядок жилые помещения не только фронтовиков, но и граждан, относящихся к категории «ветераны Великой Отечественной войны»: труженики тыла, вдовы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны и другие категории.

Врио главы Республики Коми Сергей Гапликов поставил задачу продолжить работу по улучшению условий жизни ветеранов.

«Ответственным органам и прежде всего руководителям муниципальных образований необходимо держать этот вопрос на контроле и оказывать людям всю необходимую помощь — ветераны должны жить в достойных условиях. Спрос за сигналы, в которых говорится, что ветеран живёт в неподобающих условиях, а власти на местах этого не замечают, будет персональный», — заявил Сергей Гапликов.