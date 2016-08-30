Северодвинск, Архангельская область, 6 сентября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Центр атомного судостроения России — то, что привыкли слышать о Северодвинске за пределами Архангельской области. Историческое и культурное наследие города часто остается за бортом новостных сводок и может показаться, что городу с почти 70 — летней историей нечего показать кроме оборонной промышленности и Белого моря. На самом деле история его началась еще в ХIV веке, когда здесь был основан Николо-Корельский монастырь. Сегодня на месте монастыря стоит знаменитый «Севмаш» и на его территории археологи скоро начнут раскопки, которые, возможно, откроют одну из тайн истории Русского Севера.

arkhangelsk.er.ru Мэр Северодвинска Михаил Гмырин

Северодвинск — это еще старинное село Нёнокса с единственным пятишатровым деревянным храмом в России и поселок Белое Озеро, путь до которого входит в десятку самых красивых железнодорожных маршрутов планеты.

О том, как сегодня живет город-промышленник, под опекой которого оказались уникальные объекты культурного наследия, корреспондент ИА REGNUM побеседовал с мэром Северодвинска Михаилом Гмыриным.

ИА REGNUM : Михаил Аркадьевич, Вы лично поддержали идею проведения археологических раскопок предполагаемого захоронения святых Антония и Феликса Корельских. Каких успехов удалось достичь в этом деле? С какими трудностями, возможно, пришлось столкнуться?

— В июле я провёл совещание с участием заместителя директора Института археологии РАН Асей Энговатовой. В обсуждении приняли участие благочинный Северодвинского округа отец Сергий Ермаков, секретарь попечительского совета фонда «Император» Владимир Станулевич и другие заинтересованные участники. Создана рабочая группа. Будем работать совместно с градообразующими предприятиями. Горожане тоже поддерживают это святое дело. Сегодня важно начать движение и не затягивать процесс.

Наука обладает множеством методов по идентификации останков. Перед археологическими раскопками предстоит сделать запросы в архивы, провести переговоры с Министерством культуры и Министерством обороны РФ. Это подготовительная документационная работа, безусловно, потребует времени. Надеюсь, что непосредственно археологические раскопки начнутся в следующем году.

Обретение святых мощей небесных покровителей может стать историческим событием, символом духовного возрождения не только города корабелов, но и всего Русского Севера.

izvestia29.ru Никольский собор — наследие Николо-Корельского монастыря. Сегодня церковь живет как домовый храм Севмашпредприятия

ИА REGNUM : Село Нёнокса, территориально относящееся к Северодвинску, могло бы стать одним из центров развития регионального туризма. Однако сегодня его доступность оставляет желать лучшего. Каковы планы администрации по улучшению логистики в этом направлении? По некоторым данным, население Нёноксы из-за бытовых проблем всё больше становится «дачным». Считаете ли вы необходимым поддерживать постоянную жизнь на селе? Еще один вопрос — затянувшаяся реставрация храма. Может ли администрация города поспособствовать ускорению этого процесса?

— В первую очередь для развития села, туризма или фермерства, нужна автомобильная дорога. Такая задача была поставлена мной ещё в 2012 году.

И в 2013 году заработал автозимник. Средства на его обустройство были выделены полностью из городского бюджета. Автозимник функционирует с перерывом на распутицу.

Наличие надёжного сообщения с селом увеличит число туристов, ведь посмотреть в Нёноксе есть на что. Здесь работает филиал Северодвинского городского краеведческого музея, где расскажут об истории села — центра солеварения. В Нёноксе сохранились фрагменты старинных солеварен. За счёт средств местного бюджета мы провели реставрацию соляного амбара. И там уже проводятся экскурсии. Создан музей соли — второй в России и единственный в Северо-Западном регионе.

i.flamber.ru Село Нёнокса

Что касается реставрации храмового комплекса, то она ведётся за счёт средств федерального бюджета. Мы можем только попросить Министерство культуры РФ.

Музей соли и другие жемчужины Нёноксы — храмовый комплекс, уникальная природа — привлекут сюда ещё больше туристов. А значит — будет больше рабочих мест для нёнокшан.

ИА REGNUM: В отличие от жителей Нёноксы, сетующих на труднодоступность своего села, жителей еще более оторванного от «большой земли» Белого Озера, напротив, беспокоит возможное появление хорошей дороги — люди хотят оградить природу родного места от наплыва туристов. Каковы планы муниципалитета по развитию пути до Белого Озера и самого села? Считаете ли вы перспективным его с точки зрения развития туризма?

— Мы делаем всё для того, чтобы поддержать жителей этого посёлка. На Белом Озере действительно удивительная природа. Это край озёр и лесов. Каждый год мы выделяем миллионы рублей из городского бюджета на ремонт узкоколейной железной дороги, построенной ещё в 1949 году. Кстати, наша узкоколейка вошла в десятку самых красивых железнодорожных маршрутов по версии сайта «Форбс».

Мы приобрели в 2013 году новый пассажирский вагон. Стоимость его составила 6,5 млн рублей. Такую технику для узкоколейных железных дорог производят только в одном месте — на Камбарском машиностроительном заводе в Удмуртии.

Безусловно, Белое Озеро — перспективное место для развития туризма. Но нужны заинтересованные предприниматели.

ИА REGNUM : Дороги самого Северодвинска (особенно дворовые) пока оставляют желать лучшего. Сколько денег выделено из городского бюджета на ремонт дорог в этом году? Насколько эти суммы покрывают потребность?

— Не соглашусь, что дороги Северодвинска не меняются. По моему поручению работа над подготовкой конкурсной документации была проведена ещё зимой. Уже в апреле подрядчик вышел на объекты, и в результате к середине лета большая часть дорог была приведена в порядок.

На городские дороги из местного бюджета выделено 121,5 млн рублей, на пригородные из областного бюджета — 131,6 млн. Благодаря этому впервые с советских времён мы сделали большой объём работ на Кудемском, Солзенском, Кородском шоссе.

Это ремонт не капитального характера, мы ведём работу «картами», то есть отдельными участками. К сожалению, на капитальный ремонт нужно в десятки раз больше средств. У городского бюджета кроме ремонта и содержания дорог есть другие обязательства: зарплата бюджетников, переселение граждан из аварийного жилфонда и многое другое.

Пришла дорожная техника и во дворы. Завершается ремонт 57 внутриквартальных проездов. Финансирование этого направления предусмотрено в размере 36,6 млн рублей, из которых 35 млн — областные средства. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 27, 8 тыс. кв. метров.

Действительно, многие дворы ещё необходимо привести в порядок. Дело в том, что многие не ремонтировались с момента постройки самих домов.

Я предложил привлечь предпринимателей к софинансированию ремонта внутриквартальных проездов. Речь идёт о территориях зданий, где на первых этажах находятся магазины и офисы. Подъезжающие к ним грузовые автомобили наиболее интенсивно используют асфальтовое покрытие, разрушая его.

ИА REGNUM : Темпы возведения жилья в Северодвинске сегодня называют «строительным бумом». В рамках программы по переселению жителей аварийного фонда планируется в этом году построить более 13 тысяч кв. метров жилья. Решит ли это проблемы всех северодвинцев, проживающих в ветхих домах? Сколько ещё жильцов «аварийки» нужно будет расселить?

— На сегодняшний день в городе 34 строительные площадки, на которых возводятся жилые дома с общей площадью квартир 197 тысяч квадратных метров. Таких объёмов строительства Северодвинск не знал последнюю четверть века.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию 9 многоквартирных домов общей площадью не менее 30 тысяч кв. метров.

Главная задача перед администрацией города — выполнение адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилфонда». В этом году планируется построить 3 социальных дома общей площадью квартир 13 400 кв. метров. Работы идут согласно графику. Сегодня есть все основания говорить, что объекты будут сданы в этом году, и жители «авариек» переедут в новостройки. Контроль со стороны администрации ведётся постоянный.

В 2017 году будет построено ещё пять многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. На этом программа завершается. Но как быть с жителями тех домов, которые не вошли в программу? Считаю, что программа переселения должна быть продолжена на федеральном уровне. Ведь эта проблема не только у нашего муниципалитета — всей России.

Спрос на новое жильё в нашем городе растёт с каждым годом. Квартиры в коммерческих новостройках продаются ещё до сдачи домов в эксплуатацию. Ведут строительство жилья и градообразующие предприятия.

В Северодвинске строится не только жильё, но и инфраструктурные объекты. Идёт реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морского. Этой дороги жители близлежащих домов ждали два десятка лет.

Завершается реконструкция участка Беломорского коллектора, который позволит возводить ещё больше зданий.

ИА REGNUM : Ежегодно из Архангельской области в поисках лучшей доли уезжают тысячи жителей. Насколько остро проблема оттока населения стоит в Северодвинске? Сколько молодежи ежегодно покидает город? В чем вы видите решение этой проблемы?

— Миграционное движение — это проблема не только Северодвинска. Существует общемировая тенденция: люди стремятся уезжать в города-мегаполисы в поисках лучшей жизни. Северные территории имеют и ещё один отрицательный фактор — неблагоприятные для проживания климатические условия.

Миграционное движение Северодвинска имеет свою специфику. Градообразующим предприятиям требуются квалифицированные кадры. Потребность в кадрах выражается ежегодно в сотнях и тысячах новых сотрудников. Предприятия готовы платить достойную зарплату. Кадровая ситуация Северодвинска в условиях кризиса является уникальной, ведь через федеральные СМИ Северодвинск известен на всю Россию.

Читайте также: Более 24 тысяч человек уехали из Архангельской области в 2015 году

В последние годы из Северодвинска в основном уезжает население пенсионного возраста. Люди после завершения трудовой деятельности стремятся возвратиться к прежнему месту жительства или выехать в более благоприятные климатические условия. А в Северодвинск на учёбу и после окончания обучения в вузах страны приезжает молодёжь. Ежегодный положительный результат миграции молодёжи в возрасте от 16 до 24 лет составляет 100 — 200 человек.

Читайте также: «Севмаш» нуждается в привлечении 400 работников

ИА REGNUM : Несколько лет назад в СМИ активно обсуждалась президентская инициатива о создании агломераций в регионах. Тогда местные эксперты высказывали мнение, что к созданию агломерации «Архангельск-Северодвинск-Новодвинск» пока больше готов бизнес и само население, чем чиновники (люди живут и работают на два города, но планирование городских территорий отнюдь не говорит об их скором сближении). Что вы думаете по этому поводу сегодня? Могут ли муниципалитеты в конечном итоге прийти к объединению? Актуально ли это с точки зрения экономики?

— На сегодняшний день тема агломерации ушла на второй план, хотя связь между нашими городами очень тесная во многих сферах. Есть и общие проекты. И проблемы у городов одинаковые. Для их решения была создана ассоциация «Арктические муниципалитеты». Она объединила не только три города, но и муниципальные районы и даже другие субъекты. Вместе эффективнее добиваться на всех уровнях власти развития территории, предпринимательства, решать социальные проблемы.

ИА REGNUM : В августе исполнилось 75 лет со дня прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Как отметили это событие в Северодвинске?

— Северодвинск открыл мероприятия в Архангельской области, посвящённые 75-летию Северных арктических конвоев.

В преддверии этого события для северодвинцев был организован цикл мероприятий, рассказывающих о роли порта Молотовска, о людях, чьим героическим трудом он создавался, кто в голод и холод разгружал суда с самолётами, танками, нефтепродуктами и другим, необходимым для фронта, для Победы.

27 августа, в выходной день, родители вместе с детьми могли прикоснуться к героическим страницам нашей истории. В сквере Ветеранов были открыты выездные выставки и экспозиции. Горожане увидели выставку городского краеведческого музея «Дервиш. Пункт назначения — Молотовск», экспозиции из Санкт-Петербурга и Ростова по истории войсковых соединений США, Канады, Великобритании, Франции, выставку коллекционных предметов «По ленд-лизу». Там же можно было не только увидеть, но и потрогать образцы военной и автомобильной техники 1940-х (автомобили ЗИС-3, ГАЗ АА, ГАЗ-67, Виллис, мотоцикл М-72). В сквере работали экспозиции северодвинских военно-исторических клубов «Северная Двина» и «Знамя Севера», расположилась выставка лучших работ юных художников «Арктические конвои». Вечером открылась танцевальная ретро-площадка. Музыкальную атмосферу сороковых лет прошлого века создали участники духового оркестра, танцевальную — реконструкторы из клуба «Знамя Севера». На этой площадке прошёл показ мод гражданской одежды 30−40-х годов. В сквере Ветеранов открылся летний кинозал под открытым небом. Организаторы — управление культуры и общественных связей администрации Северодвинска — создали для зрителей синергию нескольких жанров: тема героизма людей, принимавших участие в Северных конвоях, передавалась посредством документального кино, эпизодов из спектаклей в исполнении драматического театра Северного флота и через выступления вокальных ансамблей «Морская душа», «Северное сияние». Финалом мероприятий стало зажжение свечей памяти у Вечного огня.

Анна Кошечко Мэр Северодвинска и ветераны Северных конвоев на острове Ягры, 29.08.2016

29 августа приехавшие к нам участники «Дервиша — 75», среди которых было много иностранцев, увидели фрагмент хореографической композиции «Вошедшие в бессмертие». После церемонии возложения цветов к Вечному огню делегации посетили городской краеведческий музей, Детский морской центр «Североморец» и морскую кадетскую школу им. П.Г. Котова. Финал северодвинских торжественных мероприятий, посвящённых Северным конвоям, состоялся на острове Ягры. Здесь работали выездные военно-исторические экспозиции и выставки по истории войсковых соединений США, Канады, Великобритании, Франции, коллекционных предметов «По ленд-лизу», образцов военной и автотехники времён Второй мировой. Участники торжеств возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать» и скорбному камню «Памяти АПЛ «Курск», спустили на воду «Венок Памяти».

Напомню, в этом году за заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный жителями нашего города в борьбе с фашистскими захватчиками, Северодвинск удостоен почётного звания «Город трудовой доблести и славы». Это особенно символично в год 75-летия Северных конвоев и 80-летия высадки первостроителей Северодвинска.