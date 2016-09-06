Деревня Алабино, Московская область, 6 сентября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Договор на поставку первой партии новейших танков «Армата» был заключен между Министерством обороны России и концерном «Уралвагонзавод», об этом в ходе форума «Армия-2016» заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, передает 6 сентября ТРК «Звезда».

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По словам Борисова, речь идет о партии танков количеством свыше 100 единиц. Ранее генеральный директор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко заявлял о том, что цена нового танка согласована с Минобороны, однако назвать цифру отказался. Сиенко лишь пояснил, что по сравнению с потенциальными конкурентами в Европе и Америке отечественный танк самый недорогой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, танк «Армата» впервые был представлен в рамках вечерней репетиции парада Победы 29 апреля, а затем проследовал по Красной площади 9 мая. Основной отличительной особенностью машины является наличие бронированного отделения для экипажа.

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