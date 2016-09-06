Симферополь, 6 сентября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Крым в этом году отправил в хадж рекордное число мусульман — 364 человека. Об этом 6 сентября в ходе посвященного началу хаджа видеомоста заявил первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Amalia Хадж

«Поставлен новый рекорд. Если в том году поехало 323 человека с полуострова, то сегодня уже 364 паломника», — сказал Аббясов. Практически все они прибыли в Саудовскую Аравию «без эксцессов», добавил он.

По его мнению, число паломников возросло в первую очередь в связи со снижением цен на хадж: «В прошлом году цена была более $3600. В этом году $1900−2800. Большинство выбрало вариант супер-эконом».

При этом на этот раз для крымских паломников было предоставлено 34 льготных места, уточнил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов: «Они поехали бесплатно. Это имамы, священнослужители, пожилые люди, которые не раз обращались в Духовное управление мусульман Крыма».

«Мы свою квоту в 300 человек перебрали, как и в прошлом (году). Для Крыма никаких ограничений не было, поэтому все желающие могли поехать в хадж», — добавил он.

Напомним, что паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. В связи с этим Саудовская Аравия устанавливает ежегодную квоту на количество паломников индивидуально для каждой страны. Всего в хадж в этом году отправились паломники из 65 регионов РФ.