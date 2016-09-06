Великий Новгород, 6 сентября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Новгородский районный суд сегодня, 6 сентября, закончил оглашение обвинительного приговора по уголовному делу в отношении группы «чёрных риелторов». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, в мошенничествах с квартирами признаны виновными шестеро местных жителей: Наталья Новикова, Эдуард Андреев, Юнна Рудницкая, Анатолий Линдеман, Евгений Новиков и Валерий Росляков.

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В суде было установлено, что группа действовала с конца декабря 2007 года по август 2010 года.

«Все преступления совершались ими в отношении социально незащищённых граждан, в том числе престарелых, а также злоупотребляющих алкоголем жителей Новгородской области и Санкт-Петербурга. Согласно заранее распределённым ролям, один из участников группы входил в доверие к таким гражданам, затем, под предлогом выгодного обмена занимаемого потерпевшим жилого помещения на жильё меньшей площади с денежной доплатой, склонял их к согласию на совершение сделки купли-продажи недвижимости, после чего другими участниками группы осуществлялась регистрация сделки», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Новгородской области, занимавшемся расследованием этих преступлений.

Полученные от продажи квартир деньги участники преступной группы распределяли между собой, а потерпевший оставался без какой-либо недвижимости либо, в лучшем случае, ему предоставляли неблагоустроенное жильё, не соответствующее условиям договорённости.

Следователи провели большой объём работы по установлению мест нахождения потерпевших, так как большинство из них после потери жилья в Великом Новгороде и близлежащих населенных пунктах Новгородского района были расселены мошенниками в другие районы Новгородской области.

Общий ущерб, причинённый 16 потерпевшим, превысил 10 млн рублей. Вину в совершении преступлений подсудимые не признали.

Приговором суда четверым из них назначены реальные сроки лишения свободы — от семи до 4,5 лет колонии. Двое подсудимых приговорены к условному сроку.