Ставрополь, 6 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум.



Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне. 1885

Более 200 жителей пострадавшего от пожара многоквартирного дома в городе Ессентуки (Ставропольский край) вернутся в свой дом после его ремонта. Такое решение принято комиссией, принимающей решение о восстановлении или сносе дома после пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ессентуков.

Жильцы дома временно размещены. Им полагается выплата единовременной помощи.

На сегодняшний день отремонтирована кровля, как сообщили в горадминистрации, с опережением срока. На 90% завершено восстановление инженерных сетей.

Комиссия ГО и ЧС города обследует пострадавшие квартиры и определяет причиненный пожаром ущерб. На сегодня уже проверено 107 квартир. До восьмого сентября будут обследованы оставшиеся и окончательно определен ущерб.

Управление труда и социальной защиты города формирует списки горожан, которым будет предоставлена помощь. Тем, кто остался без крова после пожара, будет предоставлено жилье и трехразовое питание, отчитались в горадминистрации.

Напомним, накануне губернатор обратил внимание, что вопрос о расселении 218 человек, лишенных крова после крупного пожара, не решен спустя неделю. Создана рабочая группа по оказанию социальной помощи и предоставлению жилья пострадавшим. Экспертная комиссия должна вынести вердикт пострадавшим квартирам: подлежат ли они восстановлению?

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в семиэтажном доме в Ессентуках произошёл 29 августа. Тогда в пожаре погибли две женщины, одна из которых допустила неосторожное обращение с огнем при курении. 218 человек оказались без крова. Сгорел седьмой этаж многоквартирного дома, частично пострадали квартиры на нижних этажах, залитые водой.

Сразу после пожара людей временно разместили в школе № 8. Впоследствии 34 погорельца были размещены в здравницах, остальные — у родственников и знакомых.