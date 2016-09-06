Киев, 6 сентября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Все больше граждан Украины выступает за появление единой, автокефальной Православной церкви Украины. Об этом 6 сентября во время третьего послания к Верховной Раде Украины заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. Пейзаж с церковью и руинами. 1861

«Уважаемые народные депутаты, я хотел бы поблагодарить вас за обращение Верховной Рады к Вселенскому Патриарху Варфоломею, как предстоятелю нашей Церкви-матери, о предоставлении томаса об автокефалии Православной церкви в Украине. Такой шаг был необходим и исходя из традиции, согласно которой для Вселенского Патриарха в таких вопросах очень важна мысль светской власти, и мы учли эту традицию, и надеюсь, его Святейшество нас очень хорошо услышит и примет во внимание опросы общественного мнения, которое показывает, что все большее количество православных граждан хотят иметь, как это принято в большинстве православных стран, единую, поместную, автокефальную украинскую церковь», — сказал Порошенко.

По его словам, на Украине церковь по-прежнему будет отделена от государственной власти. «Автокефалия абсолютно не означает появления государственной церкви. В конституционных принципах взаимодействия государства с религиозными организациями, не изменится ни одной запятой, и свобода совести ничем, никем и ни для кого не будет ограничено», — заверил Порошенко.

Глава государства заявил, что «внешняя агрессия как никогда сплотила население Украины». «Показатели аж зашкаливают положительными цифрами. Люди гордятся украинским гражданством, государственными символами, чтят и уважают украинский язык, ЕС, НАТО мощно доминируют в геополитических ориентациях подавляющего большинства украинцев», — рассказал Порошенко.

Он также напомнил, что Украина «избавилась от враждебных украинским интересам символов, традиций и культурных кодов коммунизма и империализма». «Война сняла с повестки дня вопрос об идентификации чужих и враждебных украинским интересам символов, традиций и культурных кодов. В рамках закона о декоммунизации демонтировали более 1200 идолов Ленина. 26 районов, 987 населенных пунктов сбросили с себя коммунистические названия, которые невидимыми, ментальными нитями привязывали жителей бывшей империи. Законом восстановлена справедливость в отношении тех, кто посвятил свою жизнь за независимость и соборность украинского государства», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, 16 июня накануне исторического Вселенского собора православных церквей украинский парламент обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею предоставить автокефалию Православной церкви на Украине. Соответствующее постановление поддержали 245 народных депутатов. В обращении народные депутаты попросили Варфоломея использовать свои полномочия, чтобы преодолеть церковный раздел в Украине и нормализовать канонический статус Украинской Церкви.