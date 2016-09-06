Москва, 6 сентября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Руководство американской авиакомпании Delta Airlines назвало дату возобновления прямых перелетов из России в США: рейсы возобновятся в весенне-летнюю навигацию 2017 года — с конца марта.

BriYYZ Самолёт Delta Airlines

В авиакомпании уточнили, что рейсы между Россией и США сезонные, они осуществляются только в летнее время. Зимой полеты приостанавливаются, последний рейс Delta Airlines в летнем расписании 2016 года вылетит 6 сентября.

Улететь авиакомпанией Delta Airlines из России можно было только в Нью-Йорк. Зимой 2016 — 2017 года прямые рейсы на этом направлении будет выполнять только «Аэрофлот». Ранее в Нью-Йорк также летала авиакомпания «Трансаэро».