Москва, 6 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Слухи о планах властей Российской Федерации (РФ) «закрыть» «Википедию» не соответствуют действительности. Об этом, как передает НТВ, сообщил глава аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

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«Никаких интенций запретить, заменить или противостоять «Википедии» у правительственной рабочей группы нет и не будет», — сказал Приходько.

По его словам, общенациональный научно-образовательный портал, создание которого поручено межведомственной рабочей группе при правительстве РФ, не будет конкурировать с интернет-энциклопедией.

Приходько добавил, что новый ресурс будет создан на основе оцифровки 35-томной универсальной научной Большой российской энциклопедии, издание которой завершится в 2017 г. Помимо этого, на портале будет представлена информация из отраслевых тематических энциклопедий.

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