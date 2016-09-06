Тверь, 6 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Круглосуточные вертолетные площадки планируется создать около больниц в Тверской области. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя 5 сентября на выездном совещании Совета безопасности, состоявшемся в Твери.

Ildar Sagdejev Вертолётная площадка

Безопасность дорожного движения стала одной из основных тем выездного совещания, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя представил положительный опыт региона в данном направлении и предложения по усилению мер профилактики ДТП. Важным звеном в этой цепочке мер станет совершенствование работы по доставке пострадавших в медицинские учреждения воздушным транспортом.

«Для этого на всей территории области должны действовать круглосуточные вертолетные площадки около больниц, которые оказывают специализированную помощь пострадавшим. Главная задача правительства — обеспечить безопасность, сохранение жизни и здоровья наших граждан», — подвел итог глава региона.

Николай Патрушев отметил, что за первые шесть месяцев 2016 года число ДТП на дорогах Центрального федерального округа сократилось почти на 11%, снизилось и число погибших и раненых.

«Для решения дальнейших задач необходима четкая координация работы всех структур, ответственных за организацию дорожного движения. В работе по профилактике ДТП необходимо шире привлекать средства массовой информации, общественные организации, учебные заведения», — считает секретарь Совбеза.

На совещании отдельным вопросом осуждалась безопасность детей на дорогах. Как отмечалось, одной из эффективных мер здесь должно стать обучение правилам дорожного движения, в том числе — в школах.

Николай Патрушев отметил, что к профилактической работе необходимо активно привлекать учебные заведения. Основная цель, чтобы дети учили не только школьные предметы, но и правила поведения на дорогах.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, сегодня важны необычные формы популяризации правил дорожного движения. Например, в школе №11 Твери, которую накануне 1 сентября посетил глава региона, обустроены информационные уголки, посвященные безопасности на дорогах. Особое внимание уделяется начальным классам, где уроки заканчиваются напоминанием правил дорожного движения и безопасного пути от учреждения до дома. Для того, чтобы подобные уроки проводились во всех школах, в регионе планируется за счет бюджета закупить переносные автогородки. «Каждому школьнику следует знать правила дорожного движения и руководствоваться ими», — отметил глава региона.