Возле тверских больниц создадут круглосуточные вертолетные площадки
Тверь, 6 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Круглосуточные вертолетные площадки планируется создать около больниц в Тверской области. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя 5 сентября на выездном совещании Совета безопасности, состоявшемся в Твери.
Безопасность дорожного движения стала одной из основных тем выездного совещания, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя представил положительный опыт региона в данном направлении и предложения по усилению мер профилактики ДТП. Важным звеном в этой цепочке мер станет совершенствование работы по доставке пострадавших в медицинские учреждения воздушным транспортом.
«Для этого на всей территории области должны действовать круглосуточные вертолетные площадки около больниц, которые оказывают специализированную помощь пострадавшим. Главная задача правительства — обеспечить безопасность, сохранение жизни и здоровья наших граждан», — подвел итог глава региона.
Николай Патрушев отметил, что за первые шесть месяцев 2016 года число ДТП на дорогах Центрального федерального округа сократилось почти на 11%, снизилось и число погибших и раненых.
«Для решения дальнейших задач необходима четкая координация работы всех структур, ответственных за организацию дорожного движения. В работе по профилактике ДТП необходимо шире привлекать средства массовой информации, общественные организации, учебные заведения», — считает секретарь Совбеза.
На совещании отдельным вопросом осуждалась безопасность детей на дорогах. Как отмечалось, одной из эффективных мер здесь должно стать обучение правилам дорожного движения, в том числе — в школах.
Николай Патрушев отметил, что к профилактической работе необходимо активно привлекать учебные заведения. Основная цель, чтобы дети учили не только школьные предметы, но и правила поведения на дорогах.
По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, сегодня важны необычные формы популяризации правил дорожного движения. Например, в школе №11 Твери, которую накануне 1 сентября посетил глава региона, обустроены информационные уголки, посвященные безопасности на дорогах. Особое внимание уделяется начальным классам, где уроки заканчиваются напоминанием правил дорожного движения и безопасного пути от учреждения до дома. Для того, чтобы подобные уроки проводились во всех школах, в регионе планируется за счет бюджета закупить переносные автогородки. «Каждому школьнику следует знать правила дорожного движения и руководствоваться ими», — отметил глава региона.