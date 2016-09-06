Ярославль, 6 сентября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Ярославской области растут объемы кредитования юридических и физических лиц. В январе — июле 2016 года суммарный кредитный портфель в регионе составил 344 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском отделении Банка России.

ИА REGNUM

За семь месяцев текущего года индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в Ярославской области выдано кредитов на 108,9 млрд рублей — на 26 млрд больше, чем в таком же периоде прошлого года. При этом зафиксирован рост по всем основным видам экономической деятельности. Так, предприятия обрабатывающей отрасли набрали кредитов на 38,6 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Организации транспорта и связи прокредитовались на 5,6 млрд рублей, превысив уровень прошлого года в 3,7 раза. Сельское хозяйство взяло заемных средств на 2,3 млрд против 0,8 млрд годом ранее.

Малый и средний бизнес Ярославской области также увеличил свою кредитную нагрузку до 26,9 млрд рублей, в прошлом году объем кредитования этой сферы составлял 26,6 млрд.

«В этих цифрах — состояние экономики региона. Все не так плохо, как кажется. Предприятия работают, наращивают объемы производства, берут кредиты», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделения по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Андрей Игнатенков.

Ссудная задолженность населения региона выросла с 214 до 235 млрд рублей. В частности, за семь месяцев текущего года в регионе выдано более 4 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 5,5 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года более чем на 30%.

«Как ни парадоксально, но при увеличивающихся объемах кредитования финансовая дисциплина жителей Ярославской области достаточно высока. Люди стараются платить по кредитам, и уровень просроченной задолженности по отношению к прошлому году снизился на 264 млн рублей. В некоторых же сегментах он стремится к нулю. В основном это ипотечные кредиты, под залог жилья — там своевременное погашение отмечается в 99% случаев. Проблематичнее с кредитами, выданными в торговых центрах при покупке чего-либо, поскольку они выдаются, как правило, без обеспечения», — отметил Андрей Игнатенков.