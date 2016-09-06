Москва, 6 сентября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В Москве срок действия резидентных парковочных разрешений продлили до 3 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, соответствующее постановление вступит в силу с 1 ноября 2016 года.

IgorSaveliev Парковка

«Сегодня они выдаются на год, было предложение продлить на три года, чтобы люди не ходили каждый год в наши центры за их получением», — заявил Собянин.

Градоначальник отметил, что право на ежегодное оформление разрешения сохранится. Оплата может производится частично. Размер платы сохраняется на прежнем уровне (3 тысячи рублей в год).

Напомним, в зоне платной парковки резидентные разрешения выдаются автовладельцам столицы на год в случае, если они проживают рядом с местом парковки. Бесплатно можно оставить машину на стоянке с 20:00 до 8:00. Для продления разрешения необходимо своевременно предоставлять определенный пакет документов.