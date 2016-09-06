Москва, 6 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. По итогам первых семи месяцев 2016 года российский рынок автомобилей класса «люкс» демонстрирует рост на 22,6%. С 1 января по 31 июля в России было продано 787 экземпляров роскошных авто, в то время как за тот же период прошлого года было продано 642 автомобиля сегмента Luxury, сообщает 6 сентября агентство «Автостат».

anunee.dvrlists.com Mercedes-Benz Maybach S-Klasse

Лидер отечественного рынка в сегменте — модель Mercedes-Benz Maybach S-Klasse с долей продаж 56,8%. За семь месяцев было продано 447 таких машин, на 33% больше, чем в прошлом году.

Спрос на автомобили Bentley вырос на 48,5% по сравнению с прошлым годом и составил 193 единицы или 24,5% от продаж в сегменте. На третьем месте — Rolls-Royce, за семь месяцев проданные в количестве 75 экземпляров. Кроме того, за указанный период жители страны стали обладателями 26-ти автомобилей Maserati, 24-х Ferrary, 18-ти Lamborghini и 4-х Aston Martin.