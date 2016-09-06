Краснодар, 6 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в двух районах сменились прокуроры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства 6 сентября, прокурором Крыловского района назначен старший советник юстиции Владимир Теремецкий. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ.

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О Темерецком известно, что в органах прокуратуры он работает с марта 2001 года. За это время занимал должности помощника прокурора города Усть-Кута Иркутской области, следователя и старшего следователя прокуратуры Октябрьского района Иркутска, старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления прокуратуры Иркутской области. После перевода в Краснодарский край работал прокурором отдела по надзору за расследованием преступлений, заместителем прокурора Каневского района, а с августа 2009 года назначен на должность прокурора Каневского района.

Место прокурора Каневского района после ухода Темерецкого пустовать не будет. Новый прокурор уже назначен. Им стал советник юстиции Павел Андреев, ранее работавший прокурором Крыловского района. У Андреева также большой опыт работы в надзорных органах. С 2003 года он работал следователем, старшим помощником прокурора Курганинского района, заместителем прокурора Армавира, а с ноября 2011 года — прокурором Крыловского района Краснодарского края.