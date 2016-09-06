Москва, 6 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Хакеры получили доступ к базе данных с почти 100 млн паролей от почтового сервиса Rambler.ru, сообщает сайт Leakedsource.com со ссылкой на базу.

YBS 999 Хакер

По данным портала, который занимается отслеживанием данных об утечках личных данных, хакеры получили доступ к базе данных, взломанной в феврале 2012 года. В ней содержались почтовые адреса, пароли, номера ICQ и другие данные пользователей.

Утверждается, что данные из базы верифицированы и являются настоящими. По утверждению компании Rambler & Co, утечка данных не доставит проблем пользователям, пишут «Ведомости».

В компании уточнили, что еще в 2014 году, когда эта база «всплыла», были изменены пароли 4 млн активных пользователей.