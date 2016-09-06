Душанбе, 6 сентября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. На свободу вышла Зарафо Рахмони, единственная женщина среди тринадцати активистов запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВТ), осужденных за причастность к попытке совершения государственного переворота. Об этом сегодня, 6 сентября сообщает Радио «Озоди».

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По словам сына Зарафо Рахмони, ей сейчас требуется лечение, только после этого она сможет встретиться с журналистами.

Согласно закону «Об амнистии», принятому в честь 25-летия независимости Таджикистана, помилование должно коснуться всех женщин-заключенных. Кроме того, Рахмони, в отличие от других активистов ПИВТ, которые были приговорены к длительным срокам заключения, получила только два года содержания в колонии общего режима. Более того, на свободе у нее остались четверо несовершеннолетних детей.

Отметим, ранее эксперты высказывали мнение, что именно Рахмони будет освобождена «под давлением мировой общественности и с целью продемонстрировать свой гуманизм».

Зарафо Рахмони, советник лидера ПИВТ по правовым вопросам, в числе тринадцати членов политсовета партии была задержана в сентябре 2015 года после вооруженного мятежа, возглавляемого Абдухалимом Назарзода. Руководство партии признали виновным в организации попытки государственного переворота. Остальные члены ПИВТ получили различные сроки лишения свободы от 14 лет до пожизненного. Правозащитники возмущены тем, что дело рассматривалось за закрытыми дверями, и называют его политически мотивированным.

В январе 2015 года ПИВТ была официально объявлена экстремистско-террористической организацией, а ее лидер разыскивается по линии Интерпола.